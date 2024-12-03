استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي 13.21 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يشهد الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم، بالتزامن مع انطلاق رحلات العمرة، وتستعرض أسعار الريال في بعض البنوك كما يلي:

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.24 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 13.22 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.21 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.24 جنيه

ملاحظات حول استقرار الريال السعودي

يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك المصرية مع دخول موسم العمرة، مما يعكس توازنًا في المعاملات المالية لهذا اليوم.