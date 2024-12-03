التعليم الإسكندرية تنفي تأثر إداراتها بحريق شارع السبع بنات

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن وقوع حريق في بعض الأكشاك الخشبية بشارع السبع بنات، بجوار مقر ديوان إدارتي غرب والجمرك التعليميتين، دون أي تأثير على المباني الإدارية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الحريق وقع في الأكشاك الخشبية المجاورة لإدارة غرب التعليمية، ولا صلة له بالديوان العام لإداراتي غرب والجمرك.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية استجابت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية داخل الإدارتين موضحًا أن الحادث لم يؤثر على سير العمل بالإدارات التعليمية.

 

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