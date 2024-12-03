محافظ الفيوم ينعي وفاة اللواء "أسامة القاضي" محافظ المنيا السابق

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين، بعد مسيرة طويلة من العطاء، أظهر خلالها تفانيًا وإخلاصًا كبيرًا في خدمة الوطن والمواطنين.

وقدم محافظ الفيوم، بالأصالة عن نفسه، ونيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الفيوم، بالغ مواساته وتعازيه لأسرة الفقيد، في مصابهم، داعيًا الله العلى القدير أن يرحمه رحمة واسعة على ما قدم من جهود لرفعة مصرنا الغالية، وأن يتغمده بواسع فضله، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.