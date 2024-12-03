ضبط 8 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالبحر الأحمر والجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن البحر الأحمر، والجيزة، من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة.

ففي البحر الأحمر، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (3 أجهزة حاسب آلى – شاشة تلفاز) بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وأقر بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية وهو تاجر خردة مقيم بدائرة القسم وتم ضبطه، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

وفي الجيزة، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر لقيامهما بسرقة 25 رأس ماشية من داخل مزرعتين بدائرة المركز وبحوزتهما مضبوطات أبرزها بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، آلة حادة، مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.. وأرشدا عن "20 رأس ماشية" وأضافا بتصرفهما في "5 رؤوس ماشية" بالبيع نظير المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما.

كما تم ضبط عامل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بسرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالي من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – و2 هاتف محمول قام بشرائهما من متحصلات واقعة السرقة).

وتم كذلك ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات عقب إيهامها بقدرته على العلاج الروحاني والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وبحوزته مبلغ مالي من حصيلة بيع المسروقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلين سيئي النية هما مالك محل مصوغات، وعامل بمحل مصوغات ذهبية يقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين وتم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.