حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات في أسوان عن ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما (7،200 كجم من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر)، وضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (بندقية آلية– خزينة - عدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وتنفيذ (604) أحكام قضائية متنوعة.

وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7،150 كجم من مخدر الحشيش– 12 كجم من مخدر البانجو – 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو - وكمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (فردين محليين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.