حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت الحملات في أسوان عن ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهما (7،200 كجم من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر)، وضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (بندقية آلية– خزينة - عدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وتنفيذ (604) أحكام قضائية متنوعة.
وفي دمياط، تم ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7،150 كجم من مخدر الحشيش– 12 كجم من مخدر البانجو – 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو - وكمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (فردين محليين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

حوادث الفجر احكام قضائيه متنوعه اتجار فى المواد المخدرة 4 احكام قضائية الأسلحة النارية غير المرخصة الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في مسلسل "ظلم المصطبة"

عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

مستشار المرشد الإيراني: لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها الولايات المتحدة وإسرائيل

للعودة إلى سكة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

"السكة الحديد" تكشف حقيقة تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. وأبرز مواعيد الامتحانات

انقاذ طالب سقط من معدية الركاب ببورسعيد