كشف ملابسات وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة وفاة عامل أثناء قيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالدقهلية.

وكان مركز شرطة الستامونى بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز بتلقيه اتصالا هاتفيا من جاره أخبره خلاله بوفاة نجله وهو عامل مقيم بدائرة المركز إثر انهيار كمية من الرمال عليه أثناء عملهما بقطعة أرض بدائرة قسم جمصة.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن قيام نجل المُبلغ المتوفى وجار المبلغ المذكور، و3 أشخاص آخرين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بقطعة أرض فضاء بدائرة مركز الستامونى بالدقهلية مملوكة لأحد المتهمين، وأثناء قيام المتوفى بأعمال الحفر انهالت عليه كمية من الرمال بحفرة قطرها متر وعمقها 2،5 متر؛ مما أدى إلى وفاته، فقام باقي المتهمين باستخراج جثمانه ونقله باستخدام دراجة نارية لمكان العثور عليها بجمصة والاتصال بوالده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.