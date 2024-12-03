انطلاق تصفيات «نحلة الأزهر القومية للتهجي» على مستوى إدارات مطروح التعليمية

شهدت إدارات منطقة مطروح التعليمية الأزهرية المختلفة، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة "نحلة الأزهر القومية للتهجي"، تنافسا حماسيا بين طلاب معاهد مطروح الأزهرية والتي أظهرت قدراتهم اللغوية والحوارية والثقافية المتميزة.

وقد تابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات المسابقة بمجمع مطروح النموذجي، واشاد بمستوى المشاركين، ومهاراتهم اللغوية، والتي أظهرت التميز العلمي لطلاب الأزهر بمطروح.

موجها الشكر والتقدير الاستاذ هاني سنبل، موجه عام اللغة الإنجليزية، ومنسق المبادرة، والأستاذة عزة محمد، موجه اللغة الإنجليزية، والقائمين على المسابقة من معلمي اللغة الإنجليزية بجميع المراحل التعليمية، متمنيا التوفيق والنجاح الدائم.