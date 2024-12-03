"ابدأ مشروعك".. ندوة بكلية الألسن بجامعة الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، ندوة " ابدأ مشروعك "والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، واستضافت الندوة رأفت جورج، مسئول الخدمات الغير مالية بالجهاز، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وآمال عبد التواب، مدير إدارة الكلية وعدد من الطلاب الحاضرين وذلك اليوم الثلاثاء 3/12/2024، بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

أوضحت الدكتورة نجلاء سعد، أن الندوة تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتوفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات تساهم في تنمية الاقتصاد المصري في ظل توجهات الجمهورية الجديدة.

وأشار رأفت جورج، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز قومي يعمل على توفير فرص العمل بالتعاون مع شركاء التنمية، مؤكدًا أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب في توفير فرص عمل حر بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متنوعة تؤهل الخريج لمتطلبات العمل الحر من خلال مدربين معتمدين للمساعدة في إيجاد أفكار للمشروعات المختلفة والتعرف على سوق العمل.

وتناول عرض أبرز الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال التمويل أو من خلال تقديم الدعم الفني أو التسويق الالكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية، وناقش القوانين والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروعات والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنح التي تقدمها تلك الجهات لأصحاب المشروعات.

واستمع لتساؤلات الطلاب وقام بالرد عليها.

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