"ابدأ مشروعك".. ندوة بكلية الألسن بجامعة الفيوم

محافظات
ابدأ مشروعك ندوة
"ابدأ مشروعك" ندوة بكلية الألسن بجامعة الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، ندوة " ابدأ مشروعك "والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، واستضافت الندوة رأفت جورج، مسئول الخدمات الغير مالية بالجهاز، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وآمال عبد التواب، مدير إدارة الكلية وعدد من الطلاب الحاضرين وذلك اليوم الثلاثاء 3/12/2024، بمقر الكلية.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

أوضحت الدكتورة نجلاء سعد، أن الندوة تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتوفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات تساهم في تنمية الاقتصاد المصري في ظل توجهات الجمهورية الجديدة.

 

وأشار رأفت جورج، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز قومي يعمل على توفير فرص العمل بالتعاون مع شركاء التنمية، مؤكدًا أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب في توفير فرص عمل حر بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متنوعة تؤهل الخريج لمتطلبات العمل الحر من خلال مدربين معتمدين للمساعدة في إيجاد أفكار للمشروعات المختلفة والتعرف على سوق العمل.

 

وتناول عرض أبرز الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال التمويل أو من خلال تقديم الدعم الفني أو التسويق الالكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية، وناقش القوانين والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروعات والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنح التي تقدمها تلك الجهات لأصحاب المشروعات.

 

واستمع لتساؤلات الطلاب وقام بالرد عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية بقرية فرقص بمركز طامي (صور)

IMG-20241203-WA0076
IMG-20241203-WA0076
IMG-20241203-WA0075
IMG-20241203-WA0075
IMG-20241203-WA0074
IMG-20241203-WA0074
IMG-20241203-WA0073
IMG-20241203-WA0073
IMG-20241203-WA0072
IMG-20241203-WA0072
الفيوم جامعة الفيوم ندوة ابدأ مشروعك كلية الألسن رئيس جامعة الفيوم

مواد متعلقة

ورش عمل لتعليم طلاب المدارس بالفيوم الحفر على الخشب والأركت

"تجمل بالأخلاق" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه ببحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات

تحرير 1570 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمختلف مراكز الفيوم خلال شهر نوفمبر الماضي

تعليم الفيوم: إطلاق مسابقة الموهوبين المضيئة الجديدة

"متطلبات سوق العمل في مجال التعليم ما قبل الجامعي" ندوة بكلية التربية بالفيوم

محافظ الفيوم ينعي وفاة اللواء "أسامة القاضي" محافظ المنيا السابق

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

المؤلف إياد صالح أول الحاضرين العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

الزراعة تواصل تجديد تراخيص مزارع الدواجن المتوقفة وزيادة تشغيل المزارع القائمة بفائدة ميسرة 5% متناقصة.

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل.. الفصل النهائي لطالب ثانوى بعد ضبطة بسلاح أبيض فى المدرسة