محافظ الدقهلية: يوجه للمرافق برفع كافة الإشغالات بـ”طلخا” وللمرور بتواجد دائم بمجمع المدارس

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدير إدارة المرور بتخصيص نوبتجية دائمة بشارع المدارس بطلخا لتنظيم حركة مرور السيارات وسير المواطنين أمام المدارس حرصا على سلامة أبناءنا الطلاب وأهلهم والمواطنين، كما وجه محافظ الدقهلية لمدير شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وكوبري طلخا تيسيرا لحركة الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي عراقيل أمام حركة السيارات والمواطنين بالشوارع بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا.

وكلف محافظ الدقهلية السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا برفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة وغسيل البلدورات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بشوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية ومنع تجمعها.

جاء ذلك خلال تفقد "مرزوق" صباح اليوم الثلاثاء عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة ويؤكد استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا للتأكد من حسن سير العمل في كافة القطاعات.

يذكر أن محافظ الدقهلية تفقد عدد من شوارع حي شرق وغرب شملت شارع المشاية والجمهورية ومساكن الجلاء،شارع بورسعيد،بالاضافة لشارع صلاح سالم والكورنيش في مدينة طلخا،والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم،كما إلتقى ببعض من مواطني اسكان التعاونيات،مؤكدا أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل توفير كافة الخدمات.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى،وأكد أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

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