"علشان توفر".. 9 نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء

فاتورة الكهرباء تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع بروده الطقس وزيادة استخدام الدفايات والسخانات.

فاتورة الكهرباء

وتساءل الرأي العام المصري عن فاتورة الكهرباء وذلك لمعرفة الطرق التي يمكن من خلالها التوفير في فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء.

نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء:

استخدام المصابيح الموفرة والاستغناء عن المصباح العادي. عدم إنارة اللمبات الكهربائية خلال فترة النهار. يتم تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنصف ساعة فقط. عدم تشغيل الدفاية الكهربائية بشكل متواصل. تشغيل غسالة الملابس مرة واحدة بكميات ملابس بدلا من مرات كثيرة بكميات أقل مما يجعلها تستهلك كهرباء بنسبة أكبر. تجنب ترك باب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة. فصل "الفيشة" عن جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب والتلفزيون والهاتف المحمول. ينصح بفصل التيار من مصدر الكهرباء بشكل كامل بعد استخدام الغلاية الكهربائية يجب عدم استخدام الدفاية الكهربائية لفترات طويلة خلال فصل الشتاء.

فاتورة كهرباء ديسمبر 2024

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور لها بموقع "فيس بوك"، لإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2024، وذلك باسم المشترك فقط.

وأشارت القابضة للكهرباء، عبر المنشور، إلى أنه يمكن للمشترك معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر ديسمبر 2024 بعد الدخول على الرابط التالي: https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ .

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر ديسمبر 2024 لمستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة، على النحو التالي: