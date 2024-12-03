"السكة الحديد" تكشف حقيقة تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا بشأن تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية نتيجة سقوط الجرار رقم 3892 بحوش ركاب محطة الإسكندرية اليوم 3/12/2024.

وقالت الهيئة، إنه أثناء عمل مناورة بحوش محطة الإسكندرية تم سقوط الجرار على سكة الجون بالبوجي الأمامي والحادث مخازن وبعيدًا عن الخط الطوالي.

وأضافت أنه تم رفع الجرار الساعة 11،50 ولم تحدث تأخيرات أو تلفيات وحركة مسير القطارات منتظمة ولم تتعطل نتيجة سقوط البوجي الأمامي للجرار حيث أن السقوط بعيدا عن سكك الطوالي.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين، تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.