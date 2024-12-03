"بحضور المحافظ ورئيس الجامعة".. تدشين المرحلة الأولى من مبادرة معا نزرع مستقبل أخضر بشركة أسمنت أسيوط

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء فى تدشين مبادرة معًا نزرع مستقبل أخضر والتي أطلقتها شركة سيمكس مصر أسمنت أسيوط لزراعة 700 شجرة من نوع الكايا فى المرحلة الأولى؛ بطريق أسيوط الوادي الجديد طريق مطار أسيوط الدولي في نطاق سور المصنع.

وحضر فعاليات تدشين المبادرة، اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس كارلوس باليرو نائب رئيس شركة أسمنت أسيوط للعمليات، ومروة يوسف رئيس قطاع المشتريات، وأحمد عبد الوهاب رئيس قطاع الأمن، وعبد الناصر بكر مدير العلاقات الصناعية، وإبراهيم سعد مدير العلاقات العامة.





وأكد الدكتور المنشاوي على أهمية المبادرة التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية، والاحتباس الحراري؛ من خلال زراعة الأشجار، والتي لها مردود مثمر وفعال للمساهمة في التوسع في المساحات الخضراء، والتي تأتى في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.



وأشار الدكتور المنشاوى؛ إلى حرص جامعة أسيوط؛ على المشاركة في فعاليات المبادرة؛ لتشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بثقافة التشجير لما لها من مردود بيئي وجمالي للمجتمع؛ مشيداَ بالمبادرة التي تستهدف زراعة 700 شجرة من نوع "الكايا" في المرحلة الأولى، و500 شجرة في المرحلة الثانية.

وأضاف الدكتور المنشاوي؛ إنّ جامعة أسيوط تحرص على مد جسور التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الصناعية باعتبارها شريكا رئيسيًا في التنمية، والإفادة من خبرات الجامعة العلمية، والبشرية؛ في دعم وتعزيز مجالات العمل المختلفة، سواء على الصعيد الخدمي، أو التنموي، مؤكدًا أهمية الشراكة الوطيدة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخدمية، والإنتاجية، والتي ينعكس بدوره في خدمة إستراتيجية الدولة؛ بما يحقق أهداف، ورؤية مصر 2030