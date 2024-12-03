محافظ بورسعيد يتعرض لـ صعق كهربائي أثناء تفقده حريق مدرسة.. وإصابة حارسه



تعرض اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وحارسة علاء المحمدي لصعق كهربائي، وجري نقل الحارث للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، بينما عاد المحافظ لمكتبه بعد الاطمئنان علي الطلاب.



وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت علي حريق محدود في مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وعملت حتي اخلاء آخر طالبة من المدرسة، كما اخلت طلاب مدرسة علي مبارك الملحقة بالمدرسة، وقامت بفصل التيار الكهربائي بشكل كامل عن منطقة الحريق.



اعادت ادارة المدرسة التيار الكهربائي دون أن تستعين بفني لتأمين الأسلاك، وعند دخول المحافظ لتفقد الموقع تعرض المحافظ وحارسه للصعق.

تم نقل الحارس علاء المحمدي عبر سيارة الاسعاف لمستشفي السلام، وخضع لرسم قلب وعدد من الاجراءات الطبية، ويستكمل العلاج بالمستشفي، بينما اطمئن المحافظ علي الطلاب، ويستكمل عمله بالمكتب بالديوان العام للمحافظة.