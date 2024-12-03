محافظ أسوان يشهد إفتتاح المؤتمر العربى السابع للتواصل والعلاقات العامة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إفتتاح المؤتمر العربى السابع للتواصل والعلاقات العامة والذى أقيم تحت عنوان " إستراتيجيات توطين تقنيات الذكاء الإصطناعى لتعزيز التواصل المؤسسى الفعال " وذلك بحضور الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للمؤتمر والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن كوكبة من الخبراء والمهنيين والأكاديميين بمختلف القطاعات العلمية والصناعية والإدارية

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم هذا المؤتمر الحيوى يأتى فى ظل ما تشهده مصرنا الحبيبة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من نقلة وطفرة كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى لتحسين قدرة الآلات على محاكاة البشر لمواصلة سلسلة الإنجازات فى القطاعات المختلفة

لافتًا إلى تنظيم هذا المؤتمر يساهم فى تعزيز كفاءة وفعالية التواصل داخل المؤسسات، مع دمج الأنظمة الذكية والأدوات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التى تواجهها المؤسسات فى مجال التواصل

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا فى محافظة أسوان لنا تجربة متميزة فى نظم المعلومات والتحول الرقمى، وأيضًا تقنيات شبكات المرافق حيث حصلت المحافظة على جائزة إيزرى العالمية كأحسن إستخدام لنظم المعلومات الجغرافية فى حوكمة الأراضى وتداولها بالشرق الأوسط ، وهو ما دعى كثير من المحافظات للإستعانة بهذا المركز لتنفيذ كثير من الأعمال بها، بالإضافة إلى قيام المركز بتصميم وتنفيذ العديد من التطبيقات الهامة التى تعتمد على الذكاء الإصطناعى، ومن بينها تطبيق " عين المواطن "، والذى يرصد فيه المواطن الشكوى أو المخالفة ويرسلها مباشرة إلى مركز الأزمات الذى يعتمد تقنية الذكاء الإصطناعى فى توجيه هذه الشكوى أتوماتيكيًا للرد عليها، وتلافى أسباب الشكوى، وإفادة المواطن بما تم فى شكواه

مؤكدًا على أن المؤتمر العربى السابع للتواصل والعلاقات العامة يعتبر فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء علاقات قوية مع خبراء رائدين فى مجالهم مما يساهم فى تعزيز التواصل المؤسسى، ودمج تقنيات الذكاء الإصطناعى فى إستراتيجيات الإتصال، والإرتقاء بقطاع العلاقات العامة والإعلام فى العالم العربى ككل

فيما تبادل محافظ أسوان والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدروع تعبيرًا عن التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.