محافظ أسوان يستقبل وفد مجلس أمناء المستثمرين بالبنك الأهلي لتعزيز مشروع "ممشى أهل أسوان"

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد مجلس أمناء المستثمرين بالبنك الأهلى لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون لتحقيق الاستفادة الاسثتمارية والاقتصادية المرجوة من مشروع ممشى " أهل أسوان " والذى قارب على الانتهاء منه بنسبة 100% بكورنيش النيل القديم، وذلك بحضور خالد هلال مستشار البنك المشرف على أمناء الإستثمار، وأحمد حامد نائب مدير عام قطاع التسويق والترويج، والخبير المثمن عباس عافيه، بالإضافة إلى مدير الإستثمار والمستشار القانونى للمحافظة

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الريادى والوطنى للبنك الأهلى فى دعم المشروعات الاستثمارية والتنموية، فضلًا عن تحقيق الدعم المجتمعى وجذب المزيد من الاستثمارات التى تساهم فى توفير مشروعات كثيفة العمالة تصب فى صالح المواطن الأسوانى

مؤكدًا على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لتعظيم الإستفادة من المشروعات التنموية الكبرى وتوفير مناخ استثماري ملائم يعزز من المكانة السياحية والاقتصادية لأسوان

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال على أهمية مشروع ممشى " أهل أسوان " والذى يعد إضافة قوية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية لإبراز المقومات الطبيعية والسياحية التى تتفرد بها المحافظة، فضلًا عن دوره فى جذب المزيد من الزائرين بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية الخارجية والداخلية

مشيرًا إلى أن الممشى يضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى، مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، فضلًا عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، بالإضافة إلى مساحة لممشى زجاجى يتيح الفرصة للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة

ووجه المحافظ مدير الاستثمار بمواصلة الإجتماعات التنسيقية مع مسئولى البنك الأهلى وغيرها من الجهات المعنية لاختيار أفضل العروض الإستثمارية المقدمة لإدارة وتشغيل مشروع " أهل أسوان "، مع تنفيذ حزمة من الحملات الإعلامية والدعائية لتحقيق الترويج والتسويق المطلوب لهذا المشروع الكبير بإعتباره واحدًا من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية بالمحافظة.