"الرعاية الصحية بجنوب سيناء" يناقش معايير السلامة الوطنية داخل المنشآت كأولوية

ترأس الدكتور أيمن رخا مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء الاجتماع التوجيهي اليومى لمديرى الإدارات الفنية بالفرع من مدينة شرم الشيخ.

ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات مدير الفرع أثناء المرور والمتابعة الدورية على المنشآت الطبية بالمحافظة.

كما تابع الاجتماع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة من خلال إدارة الإمداد بالفرع.

و استكمل الاجتماع بمناقشة مؤشرات الأداء العام للمنشآت التابعة للفرع حيث تم طرح كافة التحديات التي تواجه المنتفعين وعرض المقترحات التى من شأنها توفر سبل الراحة لهم.

وأضاف خلال الاجتماع أهمية اتباع إجراءات السلامة والوقاية، وتحديد معايير واضحة للجودة، ومراجعة جاهزية النظام لتسجيل بيانات المرضى، ومتابعتها وتدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة التكنولوجية."