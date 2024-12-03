كاسادو يعود لقائمة برشلونة في مواجهة مايوركا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  كانت عودة لاعب وسط برشلونة، مارك كاسادو، الذي غاب عن المباراة الماضية أمام لاس بالماس بسبب الإيقاف، من أبرز المستجدات في قائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وأعلن مدرب البارسا، الألماني هانزي فليك، القائمة التي سيحظى فيها أيضًا بخدمات الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، الذي لم يكمل مواجهة لاس بالماس بعد تلقيه ضربة قوية في العنق، ولاعب الوسط داني أولمو الذي كان على دكة البدلاء في تلك المباراة بسبب بعض الآلام.

txt

شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

txt

صراع ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد لضم نجم عربي


ويغيب عن قائمة "البلاوغرانا" كل من الحارس مارك أندريه تير شتيغن ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن ومارك بيرنال وأنسو فاتي للإصابة.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا كل من كوبارسي وبالدي وإنييجو مارتينيز وغافي وفيران توريس وبيدري وليفاندوفسكي ورافينيا وإنياكي بينيا وبابلو توري وفيرمين لوبيز وكاسادو وباو فيكتور ولامين يامال وأولمو ودي يونغ وكوندي إريك غارسيا وتشيزني وأسترالاغا وفورت وجيرارد مارتين وسيرجي دومينغيز.

 

مواد متعلقة

شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

الأكثر قراءة

رمضان 2025.. دياب ضيف شرف في مسلسل "ظلم المصطبة"

مستشار المرشد الإيراني: لم نتوقع أن تقع تركيا في الفخ الذي حفرته لها الولايات المتحدة وإسرائيل

عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

"السكة الحديد" تكشف حقيقة تعطل حركة القطارات بمحطة الإسكندرية

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

انقاذ طالب سقط من معدية الركاب ببورسعيد

للعودة إلى سكة الانتصارات.. تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

وضع حجر الأساس للنادي الاجتماعي لنقابة اطباء بني سويف شرق النيل (صور)