ضبط المتهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها أثناء سرقتهم بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل ربة منزل وإصابة زوجها اثناء قيامه بسرقتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بورود بلاغ إلى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيريه بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها علي يد عاطل.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية قيام عاطل بإنهاء حياة ربة منزل واصابة زوجها خلال قيامه بسرقتهم، بمنطقة دار الكتب دائرة المركز، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفي.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.