نصائح للاستعداد لامتحانات نصف العام 2025

امتحانات منتصف العام 2025.. مواعيد الدراسة وإرشادات الاستعداد يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة منتصف العام 2025، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني للعام الدراسي 2024-2025 وبحسب الخريطة الزمنية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، فإن امتحانات متنصف العام 2025 تبدأ يوم السبت 11 يناير 2025.

امتحانات منتصف العام 2025.. مواعيد الدراسة وإرشادات الاستعداد

أهم المواعيد حسب الخريطة الزمنية:

- انطلاق الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

- اختتام الدراسة بالفصل الأول: الخميس 23 يناير 2025.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

- إجازة نصف العام: تبدأ السبت 25 يناير وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025 لمدة أسبوعين.

- بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

- نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

- امتحانات الفصل الثاني للنقل والإعدادية: السبت 24 مايو 2025.

- امتحانات الدبلومات الفنية: السبت 31 مايو 2025.

- امتحانات الثانوية العامة: السبت 14 يونيو 2025.

توجيهات وزارة التربية والتعليم لضمان نجاح الامتحانات

في إطار الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي، عقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية لمناقشة الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات بشكل منظم وآمن. أكد الوزير على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة والقضاء على أي تحديات قد تواجه العملية التعليمية.

أبرز التوجيهات:

- الالتزام بضمان سير الامتحانات دون معوقات في مراحل النقل والشهادات.

- الاستمرار في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين.

- دعم انتظام حضور الطلاب للمدارس، مما يعزز من فاعلية العملية التعليمية.

- التركيز على القضاء على الظواهر السلبية التي قد تؤثر على الأجواء الامتحانية.

نصائح للاستعداد لامتحانات متنصف العام 2025

يعتبر تنظيم الوقت أحد أهم عوامل النجاح، احرص على تقسيم وقتك بين الدراسة والمراجعة، وخصص وقتًا كافيًا لكل مادة.

تساعدك الامتحانات السابقة على فهم طبيعة الأسئلة واختبار مدى جاهزيتك للمادة.

الدراسة لفترات طويلة دون راحة قد تؤدي إلى الإرهاق، تأكد من أخذ فترات استراحة قصيرة لتحسين التركيز.

تناول وجبات غذائية متوازنة واحرص على النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا لضمان أداء ذهني جيد أثناء الامتحانات.



