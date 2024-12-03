ليلة رقص معاصر تقدم عروض “خطوة أولى” غدًا بالمعهد الثقافي الإيطالي

الفجر الفني
ليلة رقص معاصر
ليلة رقص معاصر

تستعد ليلة رقص معاصر في دورتها الثامنة لإطلاق برنامج العروض الختامي “خطوة أولى”، غدًا الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالمعهد الثقافي الإيطالي في الزمالك.

 تُقام العروض يومي الأربعاء والجمعة، في تمام الثامنة مساءً، والدخول مجاني للجمهور.

“خطوة أولى” هو البرنامج الختامي لعروض ليلة رقص معاصر بالقاهرة، حيث سيُقدم أربعة مشاريع فنية قصيرة من تصميم أربعة راقصين في خطواتهم الأولى نحو تصميم الحركة.

تتضمن العروض عرض "ما بين كرسيين” لباسنت خورشيد، "يد في يد” لأحمد عماد، "همم، في بيتنا شبح” لميريت أرنولد، "علامة استفهام” لخالد جيكا.

يهدف البرنامج إلى منح هذه المواهب الجديدة فرصة لمشاركة أفكارهم ومفاهيمهم الفنية مع الجمهور، بالإضافة إلى تفاعلهم مع خبراء ومحترفين في مجال الرقص لتطوير مشاريعهم وإثراء تجاربهم الإبداعية.

يذكر ان ليلة رقص معاصر هي مبادرة مستقلة انطلقت من القاهرة قبل 11 عامًا، مخصصة للاحتفاء بفن الرقص المعاصر. تشمل هذه المبادرة عروضًا وفيديوهات متنوعة صُممت على يد مصممي رقص مصريين ودوليين من دول مثل فرنسا، إنجلترا، ألمانيا. تُقام فعاليات الدورة الحالية ابتداءً من الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، وتشمل مدن القاهرة، الإسكندرية، ولأول مرة محافظة المنيا.

ليلة رقص معاصر تقدم عروض “خطوة أولى” غد ا بالمعهد الثقافي الإيطالي عروض “خطوة أولى” بالمعهد الثقافي الإيطالي ليلة رقص معاصر

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