تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح ببولاق

قررت جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة بولاق أبو العلا، لجلسة 14 يناير المقبل.



وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين اقروا بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وأفادت التحقيقات عن ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحي بالذراع" باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.