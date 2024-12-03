التضامن الاجتماعي تشهد انطلاق أول بطولة رياضية شاملة لذوي الإعاقة

شهدت مها هلالي، مستشار فني الوزيرة لشئون الإعاقة والتأهيل، انطلاق أول بطولة رياضية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل تحت اسم “Unity Cup”، وذلك نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

جمعت البطولة التي أقيمت في صالة الدكتور حسن مصطفى الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر 20 فريقًا من الشركات الخاصة التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، للتنافس في رياضتي كرة الهدف للمكفوفين وكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

ونُظم الحدث بواسطة شركة Helm بالتعاون مع Play Sports Academy، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وبالشراكة مع شركة Vodafone Egypt.

تهدف بطولة “Unity Cup” إلى استخدام الرياضة كوسيلة فعّالة لكسر الحواجز بين الموظفين ذوي الإعاقة وزملائهم في العمل، مما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافات مؤسسية أكثر شمولية، حيث شاركت فرق من قطاعات التكنولوجيا، الاتصالات، البنوك، والسلع الاستهلاكية في دعم هذه المبادرة.

وتضمن التحضير للبطولة سلسلة من اللقاءات التدريبية في المركز الأولمبي، لتزويد الفرق بالمعرفة اللازمة لتعزيز استراتيجيات الدمج والتنوع، وشملت هذه اللقاءات تدريبات حول المساواة وبناء بيئات عمل دامجة، بالإضافة إلى ندوة عبر الإنترنت لقادة الموارد البشرية والتسويق لتقديم استراتيجيات عملية لدعم مبادرات الدمج.

ووجهت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لشركة Helm على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الفريد، الذي يعكس رؤية جديدة لتعزيز الفهم والتقدير بين زملاء العمل. وأشادت بمشاركة الشركات وموظفيها الذين يؤمنون بأهمية الدمج، مما يساهم في خلق بيئة عمل أفضل.

وأشارت إلى أن “Unity Cup” هي مبادرة رائعة تعزز فهم الزملاء من ذوي الإعاقة، وتدعم قيم الدمج والتنوع في المجتمع.

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