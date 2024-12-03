بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والاتحاد الرياضي المصري للجامعات 

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بروتوكول تعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية،والأستاذ إبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتزامن مع إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة 100 يوم رياضة للمساهمة في بناء الشخصية المصرية من خلال تشجيع ممارسة الرياضة ورفع معدلات النشاط البدني لطلاب الجامعات.

كما أكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الرياضية في تنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات خلال الفترة المقبلة بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة نظرًا لكونهم أساس التطوير الذي ننشده من خلال تطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم ليكونوا عناصر بناءة في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في كافة المجالات تحقيقا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام جامعة بنها بتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية على مدار بما يسهم في تحسين الصحة العامة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى بيومي عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وإمكانيات وكوادر بشرية في مختلف التخصصات، مؤكدا علي رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن الاتحاد الرياضي المصري يخدم مئات آلاف من طلاب الجامعات في نشر ثقافة الاهتمام بممارسة الرياضة.