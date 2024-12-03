جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 6 لصوص بضربة أمنية في القاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة.

فقد تم ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالادعاء بكونها موظفة بإحدى الجهات وقدرتها على تقديم بعض الامتيازات لهم ومغافلتهم وسرقتهم حال ذلك، وأضافت بارتكابها 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبحوزتها مبلغ مالي من حصيلة نشاطها الإجرامي.

كما تم ضبط سائق بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة سيارة ملاكى، ومبلغ مالى خاصين بالشركة محل عمله.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وتم كذلك ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالى) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ولوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وجهاز لاب توب.

وتم كذلك ضبط سائق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة مبلغ مالي من عملات محلية وأجنبية من شخص يحمل جنسية أجنبية بدائرة القسم.