التموين: انتظام العمل بمنظومة الطحن والاطمئنان على جودة الدقيق المدعم

في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم عقد اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن.

وفي السياق ذاته، أكد بيان صحفي صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في انتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم

وحضر الاجتماع نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.

وأكد البيان على أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح، مشيرا إلى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، مع التشديد على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.