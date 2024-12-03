غلق كلي لمحور سميرة موسى لمدة 4 أشهر لإنشاء نفق خرساني

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بنفق خرساني بمحور سميرة موسى.

ويستلزم العمل الغلق الكلي لمحور سميرة موسى بالوصلة من تقاطعه مع طريق جمال محمد على ( امتداد طريق طه حسين ) وحتى محور المشير طنطاوى وذلك لمدة 4 أشهر إبتداءً من الساعة 12 صباح غد الأربعاء.

وسيتم تحويل طريق القادم من طريق جمال محمد على تجاه محور المشير طنطاوي يسلك مسطح كوبرى فريال فيمينًا الطريق الداعم للطريق الدائرى فمسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوى، وبالنسبة للقادم من محور المشير طنطاوى تجاه طريق جمال محمد على يسلك مسطح كوبرى الواحة ( تقاطع محور محمد على فهمى مع محور المشير طنطاوى ) فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد على.

وبالنسبة للقادم من محور سميرة موسى تجاه طريق جمال محمد على يسلك يسارًا (ميدان أرض المعارض) فالطريق خلف أرض المعارض فمحور محمد على فهمى تجاه طريق جمال محمد علي، وبالنسبة للقادم من طريق جمال محمد على تجاه محور سميرة موسى يسلك يسارًا محور محمد على فهمى فمطالع ومنازل كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور سميرة موسى تجاه محور سميرة موسى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.