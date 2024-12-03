للضغط على أسرته.. سقوط المتهمين بخطف شاب وضربه بالقطامية

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خطف


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإحتجاز آخر داخل موقع تحت الانشاء والتعدى عليه بالضرب بالقطامية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بإحتجاز شخص داخل غرفة خشبية بموقع تحت الإنشاء تابع لشركة إنشاءات بمنطقة جبلية بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات  تم ضبط (3 خفراء – مقيمون بمحافظة القاهرة).. وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات- كرباج مصطنع) لقيامهم بإحتجاز (خفير آخر- مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بجروح سطحية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") وتكبيله والتعدى عليه بالضرب لقيامه بسرقة كابلات كهربائية من داخل الموقع خفرتهم، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الضغط على أهليه المذكور لدفع قيمه المسروقات، وبمناقشة المجنى عليه إعترف بسرقة بعض الكابلات الكهربائية من الموقع المشار إليه وبيعها لتجار الخردة الجائلين، وإتهمهم بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت معلومات وتحريات التعدي عليه بالضرب الإجراءات
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