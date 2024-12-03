امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

تفاصيل مواعيد إجازات وامتحانات منتصف العام الدراسي 2025 يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة المواعيد الرسمية لامتحانات منتصف العام الدراسي 2024-2025، وخاصة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. كما يبحثون عن مواعيد إجازة منتصف العام للاستراحة من الأعباء الدراسية اليومية، بالإضافة إلى موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الثانوية العامة. وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول:



تفاصيل مواعيد امتحانات وإجازات منتصف العام الدراسي 2025.. أعلنت الوزارة أن الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 بدأت يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025. من المقرر أن تبدأ امتحانات منتصف العام يوم السبت 11 يناير 2025 لجميع المراحل الدراسية، بما فيها الابتدائية والإعدادية والثانوية.

إجازة منتصف العام الدراسي:



تفاصيل مواعيد امتحانات وإجازات منتصف العام الدراسي 2025.. وفقًا للخريطة الزمنية، ستبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني:



من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 ويستمر حتى نهاية الدراسة يوم الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني:



ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 24 مايو 2025 في مختلف المراحل التعليمية، بما يشمل صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية:



ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، بينما ستنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

تفاصيل الجدول الزمني للعام الدراسي 2024-2025

حرصت وزارة التربية والتعليم على تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 لتنظيم العملية التعليمية والامتحانات. هذه الخريطة توضح مواعيد الامتحانات، الإجازات، وبداية ونهاية الفصول الدراسية.

الخريطة الزمنية بالتفصيل: