وزير العدل يستقبل عددا من أعضاء مؤسسة دليل الخير للتنمية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024 المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية المهندسة / سمر حسب الله رئيس مؤسسة دليل الخير للتنمية، والسفير/ هشام بدر -المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والنائبة / مايسة عطوة عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي لمؤسسة دليل الخير، والسفيرة/ سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة، وعدد من ذوى الهمم من أعضاء المؤسسة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الاعاقة، وذلك للاحتفال بالمشروع المقدم من ذوى الهمم فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.



حيث استعرض جهود وزارة العدل في الاهتمام بذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمات تليق بهم ومنها نشر وحدات ذكية لاستصدار التوكيلات بطريقة "برايل" لخدمة ذوى الإعاقة البصرية، بحيث يستطيع من خلالها قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.



ومن جانبه ألقى السفير/ هشام بدر - المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، كلمة نيابة عن الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي، حول مشروع المدينة المثالية كأول مدينة ذكية لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها برعاية الدكتورة/ رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والتعاون الدولي.



وشهد اللقاء تكريم المستشار/ عدنان فنجرى- وزير العدل، عددا من ذوي الهمم من أعضاء المؤسسة تقديرًا لدورهم الفاعل في مشروع المدينة المثالية، ولتميزهم في مجال دراستهم وعملهم

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