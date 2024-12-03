في لقاء تاريخي.. آشلي يونج يواجه نجله بكأس الاتحاد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تنتظر مدافع إيفرتون، آشلي يونغ، مواجهة عائلية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، حينما يلتقي فريقه مع بيتربره يونايتد الذي يضم نجله تايلر (18 عامًا) في صفوفه.

في لقاء تاريخي.. آشلي يونغ يواجه نجله بكأس الاتحاد

ويحل بيتربره، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، ضيفًا على إيفرتون الشهر المقبل في إستاد جوديسون بارك، ويحرص يونغ على رؤية ابنه يلعب بعد مشاركته لأول مرة في الفريق الأول هذا الموسم.

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وقال يونغ على حسابه في "إكس" يوم الجمعة الماضية "قد تتحقق الأحلام".

ويمتلك يونغ الدولي الإنجليزي السابق سجلًا رائعًا من المباريات مع الأندية الكبيرة بلغ 724 مباراة مع أندية واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان.

ويواجه المدافع (39 عامًا) موقفًا مشابها لما حدث مع ليبرون جيمس وابنه بروني، عندما خاضا أول مباراة معًا في الموسم الاعتيادي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع فريق لوس انجلوس ليكرز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

 

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