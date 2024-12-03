دون خسائر بشرية.. إندلاع حريق بمصنع للشباشب ببني سويف

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حؤيق ببني سويف
حؤيق ببني سويف

اندلعت نيران هائلة في مصنع للشباشب بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في بني سويف، اليوم الثلاثاء، دون أن تُسجل أي بشرية، فيما يجري التحقيق في أسباب الحريق. 

 

وقد تلقت غرفة شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد باندلاع حريق ضخم في المصنع، وعلى الفور تم إرسال فرق الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. 

 

وعلى إثر البلاغ، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة بشكل سريع، مما حال دون امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة أو المناطق المحيطة. 

 

وأكدت مصادر أمنية أن الحريق نشب في أحد مصانع الشباشب بمنطقة صناعية بشرق النيل، إلا أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية داخل المصنع نفسه، فيما لم يُسجل وقوع إصابات بين العاملين أو أي أفراد آخرين.

 

وما زالت فرق الحماية المدنية تتابع عمليات التبريد بالموقع، في الوقت الذي تقوم فيه الأجهزة المعنية بالتحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه. 

 

وتكثف الاجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الحادث، فيما يتابع مسؤولو المحافظة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحريق وضمان سلامة العاملين والمناطق المجاورة.

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