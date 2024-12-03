سلوت يمازح بأن صلاح يعرف مصير سيتي بعد تصريحه حول "المواجهة الأخيرة"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مازح مدرب ليفربول الإنجليزي، الهولندي أرنه سلوت، الثلاثاء بأنّ النجم المصري محمد صلاح يملك معطيات داخلية عن مصير مانشستر سيتي بطل إنكلترا، عقب المزاعم بارتكابه انتهاكات للقواعد المالية للدوري الممتاز لكرة القدم، بعد أن أشار المهاجم الدولي بإنه خاض ربما مباراته الأخيرة في أنفيلد ضد سيتي.

سلوت يمازح بأن صلاح يعرف مصير سيتي بعد تصريحه حول "المواجهة الأخيرة"

ويواجه سيتي 115 تهمة مرتبطة بمخالفات مالية مزعومة، وفي حال ثبتت التهم عليه، قد يواجه عقوبات قاسية بما فيها إسقاطه من البريميرليج.

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في المقابل، تدور تكهنات كثيرة حول مصير صلاح الذي ينتهي عقده في ليفربول مع نهاية الموسم الحالي.

وقال النجم المصري إنّ فوز الأحد على سيتي 2-0 قد يكون مباراته الأخيرة على ارض أنفيلد ضد رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذين فازوا بستة ألقاب من آخر سبعة مواسم من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" بعد مباراة أنفيلد "ربما تكون هذه آخر مباراة ألعبها ضد سيتي مع ليفربول إلى حدّ الآن، لذا كنت سأستمتع بها".

وأضاف "الأجواء كانت مذهلة لذا سأستمتع بكل ثانية هنا. أتمنى أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

وينعم فريق سلوت بموسم مذهل إلى حدّ الآن حيث فاز بـ 18 من مبارياته الـ 20 في مختلف المسابقات هذا الموسم، لكنّ المدرب الهولندي أظهر دهاء كبيرا في تجنّب الرّد عن الاسئلة المتعلقة بعقد صلاح، القائد الهولندي فرجيل فان دايك وترنت ألكسندر-أرنولد، واستعاض عنها بإطلاق مزحة حول غريمه هذا الموسم السيتي.

وقال في مؤتمره الصحافي قبل المباراة الثلاثاء "ربما يعرف محمد صلاح المزيد عن التهم الـ115، لذا فهو يتوقع ألا يتواجدوا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل".

وتابع "أتوقع أن يكونوا موجودين في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا، الإجابة المملة هي نفسها دائمًا. هذا ليس المكان المناسب بالنسبة لي للحديث عن عقد محمد صلاح".

وأردف "ربما قلت الكثير بالفعل، وربما يتصدر ذلك عناوين الأخبار. لكنها كانت مزحة. أكرر، مزحة!"

وتعرّض سيتي للخسارة في ست من مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات، وهو ينفي بشدّة الإتهامات الموجهة اليه.

 

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