تحدث صابر عيد المتحدث باسم نادي غزل المحلة، عن قرار أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق بتقديم استقالته عقب الخسارة من الزمالك برباعية في الدوري.

غزل المحلة: مجلس الإدارة سيحسم مصير أحمد عيد بعد تقديم استقالته

وقال صابر عيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: قرأت صباح اليوم خبر استقالة أحمد عيد عبد الملك، ومجلس الإدارة وجماهير النادي كانت تدعم أحمد عيد، وظروف المباراة كانت صعبة خاصة مع الطرد المبكر.

وأضاف المتحدث باسم غزل المحلة: مجلس غزل المحلة سيجتمع اليوم لبحث استقالة أحمد عيد عبد الملك، وحتى الآن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار، وسنناقش أحمد عيد لأن القرار من الممكن أن يكون انفعاليا بعد الخسارة.

وأكمل صابر عيد: حال إصرار أحمد عيد عبد الملك على الاستقالة، سيبحث النادي عن مدير فني جديد، والمجلس سيتناقش أولًا قبل أن يأخذ القرار الذي يصب في مصلحة النادي.

واختتم صابر عيد: الدوري الممتاز صعب جدا خلال الموسم الحالي، ولدينا مباريات قوية بداية من مباراة الاتحاد في الدوري، ومباراة زد في كأس الرابطة، ولذلك فلا بد أن تستقر الأمور سريعا.

