غزل المحلة: لن نتقدم بشكوى ضد حكم مباراة الزمالك.. وحالة الطرد سليمة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف صابر عيد المتحدث باسم نادي غزل المحلة، عن حقيقة نية مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد محمود بسيوني حكم مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

وقال صابر عيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لن نتقدم بشكوى ضد حكم اللقاء، وكرة الطرد في الملعب تراها كرة عادية، حتى حكم اللقاء لم يمنح اللاعب بطاقة صفراء، ولكن تم اتخاذ القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وتابع المتحدث باسم غزل المحلة:  لم نحتج على الكرة، وحتى لو لم يُطرد لاعبنا لم يكن لاعبو الزمالك سيعترضوا لأن الكرة كانت بين كلا اللاعبين، لكن وفق ما رأيناه في التلفزيون علمنا أنها صعبة وتستحق الطرد.

وأردف صابر عيد عن إمكانية إقناع أحمد عيد بالعدول عن الاستقالة: كل شيء وارد، وقد يستطيع المجلس أن يُقنع أحمد عيد عبد الملك بالعدول عن قراره، ومجلس الإدارة منحه الثقة من البداية ومن وقت صعوده، وأنه سيكون المدير الفني في الدوري الممتاز.

واختتم صابر عيد: نعمل حاليًا على تدعيمات يناير، وأحمد عيد كان سيطلب لاعبين حال استمراره، وحتى حال جاء مدرب جديد فسيكون له طلبات وسيعمل مجلس الإدارة على تلبيتها خلال الفترة المقبلة.

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