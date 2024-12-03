دار الأوبرا تحتفي بالطرب الأصيل مع فرقة كوكب الشرق النسائية

الفجر الفني
فرقة كوكب الشرق النسائية
فرقة كوكب الشرق النسائية


تحت رعاية الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، يُقام حفل مميز تقدمه فرقة "كوكب الشرق النسائية" بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وبمشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربي، وإشراف فني للدكتور عاطف إمام.

 ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس 5 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

برنامج طربي يفيض بالحنين
 

سيستمتع الجمهور بباقة مختارة من الأعمال الطربية الخالدة التي تحمل عبق الزمن الجميل. تشمل قائمة الأغاني "أنت الحب"، "قمر له ليالي"، "عمري ما دُقت الحب"، "غني لي شوي"، "الحلو في الفراندة"، و"عيون القلب".

 كما سيشدو الفنانون بأغنيات "شد الحزام"، "أوقاتي بتحلو"، "يا أبو الطاقية الشبيكة"، و"سلم عليّ"، بالإضافة إلى "للصبر حدود".

 

مواهب واعدة تقدم الفن الأصيل
 

تضم فرقة "كوكب الشرق النسائية" نخبة من المطربات الشابات الموهوبات، منهن نهى المصري، مريم هاني، ملك هاني، رينادة، لميس أمين، فاطمة مثنى، إيمان منصور، أسماء الدسوقي، وشيماء ضاحي.

 يُضاف إلى ذلك فقرة عزف منفرد على آلة القانون تقدمها الدكتورة مها العربي، لتضفي لمسة فنية خاصة على الأمسية.

دور المرأة في الموسيقى العربية
 

تُعد فرقة "كوكب الشرق النسائية" من الفرق الرائدة التي تسلط الضوء على الدور البارز للمرأة في مجالي الموسيقى والغناء.

 تجمع الفرقة بين العازفات والمطربات المبدعات لتقديم ألوان متنوعة من الموسيقى العربية، ما يجعلها جسرًا بين التراث الموسيقي وأجيال الحاضر.

أوبرا دمنهور تنتظر محبي الطرب
 

يمثل الحفل فرصة لعشاق الفن الأصيل للاستمتاع بأمسية مميزة تحملهم إلى عالم الطرب الأصيل وتذكرهم بروائع الموسيقى العربية التي لا تُنسى.

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