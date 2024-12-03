ليالي السينما الكورية تمتد لأربعة أيام إضافية في ديسمبر

الفجر الفني
ليالي السينما الكورية
ليالي السينما الكورية


أعلن المركز الثقافي الكوري عن تمديد فعاليات "ليالي السينما الكورية" لتستمر لمدة أربعة أيام إضافية خلال شهر ديسمبر الجاري، في مدينتي الإسكندرية و6 أكتوبر. 

 

تأتي هذه الخطوة استجابة للإقبال الجماهيري الكبير على العروض السابقة التي أقيمت في نوفمبر الماضي، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من عشاق السينما والثقافة الكورية.

أماكن العروض ومواعيدها


أوضح مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، أن الأفلام ستُعرض في سينما فوكس بمدينة الإسكندرية يومي 7 و8 ديسمبر، قبل أن تُنقل الفعاليات إلى سينما فوكس بمدينة 6 أكتوبر يومي 21 و22 ديسمبر.

برنامج سينمائي متنوع


يضم البرنامج 6 أفلام متنوعة تجمع بين القوالب السينمائية المختلفة. في اليوم الأول، ستُعرض أفلام: "فتاة الجرافة"، و"أعزب في سيول"، و"المدينة الخرسانية الفاضلة". أما في اليوم الثاني، فستُعرض أفلام: "ما بعد سوهي"، و"جروي العزيز"، و"النوم".

رسالة شكر للجمهور المصري


عبّر أوه سونج هو عن امتنانه للجمهور المصري على دعمه المتواصل وحضوره المميز لفعاليات المركز الثقافي الكوري. وأشار إلى أن المركز يُخطط لتنظيم برنامج ثقافي شامل خلال العام المقبل بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

ختام موسم "كوريا فليكس" واستعدادات العام الجديد


بالتزامن مع فعاليات "ليالي السينما الكورية"، يختتم المركز عروض برنامجه السينمائي الأسبوعي "كوريا فليكس"، الذي يتيح للجمهور فرصة مشاهدة الأفلام الكورية في مقر المركز. ومن المقرر أن يُطلق الموسم الجديد للبرنامج في يناير المقبل.

عروض مجانية للجميع


تُقدم العروض السينمائية مجانًا، ويمكن للجمهور معرفة المزيد من التفاصيل حول المواعيد والأفلام من خلال الموقع الإلكتروني للمركز أو صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

التعاون الثقافي بين مصر وكوريا


تأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي تُعزز العلاقات المصرية الكورية، وتبرز التعاون المتزايد بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

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