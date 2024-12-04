49 مدرسة تعليم مجتمعي بالفيوم ضمن فحص وتطبيق مقياس “اجرا”

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، البرنامج التدريبي العملي(لتطبيق مقايس اجرا ).

وذلك ضمن مشروع قرية متعلمة والذي يهدف إلى تقييم مهارات القراءة والكتابة لدي عينة من تلاميذ الصف الثاني والثالث بمدارس التعليم المجتمعي، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتنسيق مع مسئولي هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، والمشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي وإدارة التدريب وتوجية عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

في إطار سياسة الدولة في تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات بصفة عامة، وبصفة خاصة قطاع التعليم، وفي ذلك يقوم المشروع بتنفيذ دراسة قياس مستوى القراءة عند تلاميذ التعليم المجتمعي ( مقياس اجرا ) وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م.

حيث سيتم الفحص وتطبيق المقياس اجرا خلال شهر ديسمبر بنهاية عام 2024، على ٤٩ مدرسة وعدد ٥٢٣ تلميذ، ووبواسطة عدد من الفاحصين الذين تم تدريبهم وعددهم ١٢ فاحصا من موجهي ومعلمي اللغة العربية.

جدير بالذكر، مشروع قرية متعلمة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتنسيق مع مسئولي هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، الدكتورة عزة شفيق، مدير عام المشروع والدكتور سمير فاضل، نائب مدير المشروع والأستاذة مي عبد الله، مدير المتابعة والتقييم بالمشروع والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة ببني سويف وبحضور الاستاذ أحمد رمضان مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع.

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على التدريب بالمديرية، الأستاذ أحمد كابوة، موجه أول اللغة العربية، والأستاذة جهاد البراوي، والدكتور إبراهيم خليل عبد الرازق، مسئولي التدريب بالمديرية، والدكتورة كريمة أبوالمجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والأستاذة هويدا يحيى وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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