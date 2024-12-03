عرض أفلام الحرف التراثية بمركز الثقافة السينمائية.. توثيق لجمال التراث المصري



ينظم مركز الثقافة السينمائية غدًا، الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، أمسية فريدة من نوعها تحت عنوان "عرض أفلام الحرف التراثية".

تُقام الفعالية في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر المركز بوسط القاهرة، وتُفتح أبوابها مجانًا أمام الجمهور من عشاق السينما والتراث.

توثيق بصري للحرف والمهن التراثية



تتضمن الأمسية عرض مجموعة مميزة من الأفلام التي تُبرز جمال الحرف اليدوية المصرية وأصالتها. من بين الأعمال التي ستُعرض:

الخيامية للمخرج هاشم النحاس، الذي يوثق لفن صناعة الأقمشة المزخرفة.

العقادين للمخرج مدحت قاسم، الذي يسلط الضوء على تقنيات حياكة الزخارف التقليدية.

فن الفلاحين للمخرج عبد القادر التلمساني، الذي يستعرض الحياة الريفية وتقاليدها الفنية.

شد الحبل للمخرجة نهاد عشري، الذي يعكس قوة التقاليد اليدوية في مصر.

هذه الأفلام تُجسد ارتباط الحرف التراثية بالعادات والتقاليد المصرية التي ما زالت تُمارس حتى يومنا هذا.

إشراف ثقافي ودعوة للتفاعل



تشرف على الفعالية الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، التي أكدت أهمية هذه العروض في تسليط الضوء على التراث الثقافي المصري ونقله إلى الأجيال القادمة.

أهمية الفعالية في حفظ التراث



تهدف الأمسية إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الحرف التراثية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية.

كما تُعد فرصة للمشاركين لاكتشاف تاريخ هذه الحرف والاستمتاع برؤية إبداعاتها من خلال عدسة السينما.

مركز الثقافة السينمائية.. جسر بين الماضي والحاضر



يواصل المركز دوره الحيوي في توثيق التراث الثقافي والفني من خلال فعاليات تُبرز قيمة الحرف اليدوية المصرية، وتُسهم في تعزيز التفاعل بين الجمهور والفن السينمائي الذي يعكس جوانب متعددة من التراث المصري العريق.