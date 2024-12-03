لهذا السبب.. عبير صبري تتصدر التريند

تصدرت الفنانة عبير صبري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات في لقائها على إذاعة راديو "نجوم.إف.إم" ببرنامج "كلاكيت" تقديم الإعلامية لينا الطهطاوي.

سبب تصدر عبير صبري التريند

وقالت عبير صبري: "أنا هدفي إني أعمل شغلي صح وأكون مشغولة بنفسي فقط ولا باصة للي جنبي ولا أبص لورقة اللي جنبي، وساعات بيحصلي كده من الآخرين، لكن اللي بيخليني أحب نجاح الناس إني ببص لشغلي وبروح أطلع الجهد اللي حضرته وبالتالي مايبقاش شايفة حاجة تانية"

عبير صبري تتمني تقديم شخصية داليدا

واضافت عبير: "أنا أعمل داليدا، داليدا حلمي المرعب، لدرجة أنا بزعل لما ألاقي حد بيقول عاوز أعمل داليدا، والقصة ما وراء داليدا، هي بالنسبة لي شخصية درامية عميقة وإنسانية ونسائية وتجسيد لمشاعر الحب والضعف والاكتئاب عند المرأة".

عبير صبري تكشف جوانب شخصيتها

واختتمت عبير صبري: "عندها إشكاليات مع الموت كل الناس اللي حبتهم ماتوا، ومع الكبر في العمر وحاجات كتير أوي عميقة وإنسانية، وبشوف إني شبهها في العاطفة، أنا عاطفية ورومانسية جدًا وساذجة في الرومانسية، أنا برج الحوت، وبغير لكن مش الغيرة الحمقاء".

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري التحضير لمسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق"، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وفي فيلم "اتنين × واحد"، الذي بدأ تصويره بعد شهر رمضان المبارك، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم.

آخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل «مطعم الحبايب»من بطولة هدى المفتي، أحمد مالك، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، إنتصار، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، حمزة العيلي، عايدة رياض، مجدي بد،تأليف مريم نعوم، وإخراج عصام عبدالحميد.

وايضا شاركت في مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين

كما شاركت في فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.