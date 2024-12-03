دهسته سيارة فارهة.. التصريح بدفن جثة شاب توفي بحادث مروع بالمرج

حوادث
حادث مروري
حادث مروري


صرحت نيابة المرج  بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروري مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة بمنطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع مصادمة ومتوفي بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، الطريق محل البلاغ اصطدم به ميكروباص مجهول، محدثًا إصابته التي أدت لوفاته ولاذ قائده بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط الميكروباص، وقائده سائق، مقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين انتهاء التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

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