قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز (ASD) بترسانة الإسكندرية

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جانب من الحدث
جانب من الحدث

فى إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين الصناعات الوطنية والتطوير المستمر لإمكاناتها وقدراتها التسليحية بمختلف الأسلحة والتخصصات، شهد الفريق  أشرف عطوة قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية تدشين القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD) بقوة شد (٨٥) طن، والتى تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV)  ، وذلك ضمن عقد الاتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية، بحضور اللواء بحرى مهندس / حسام الدين عزت رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية وعدد من قادة القوات البحرية وهيئة الإشراف الفرنسية (BV).

وقام قائد القوات البحرية بافتتاح تشغيل بوابة القزق الشمالى للقاطرة بحمولة (٨٠٠) طن والتى يبلغ طولها (٣٢) متر وعرضها (13،5) متر وغاطس (6،5) متر، ويتعدى وزنها (١٢٠) طن، ونُفذت جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الأسكندرية.

والجدير بالذكر أنه من المخطط تسليم القاطره الأولى " رأس الحكمة " للعمل ضمن الأسطول البحرى للقوات البحرية قبل نهاية العام الجارى ٢٠٢٤، كما يجرى حاليًا بناء عدد آخر من تلك القاطرات للتصدير خارج مصر، كما تعد تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد الذى دشنته ترسانة الإسكندرية لبناء ذلك الطراز المتميز من القاطرات لأول مرة بالترسانات المصرية بالتعاون مع مكتب التصميم الكندى " روبرت ألان ".

وتسعى شركة ترسانة الإسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل موانئ جمهورية مصر العربية نظرًا للسعر التنافسى الذى تتميز به القاطرة والذى يصل لتخفيض ٢٠ % على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حاليًا فى الموانئ المصرية بالإضافة إلى توفير ٥٠ % من العملة الصعبة المطلوبة لها، فضلًا عن زيادة قوة شد القاطرة ( ٨٥ ) طن وسهولة المناورة والتحكم، مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية فى ذلك المجال.

كما تهدف شركة ترسانة الإسكندرية لاختراق سوق القاطرات العالمى بهذا الطراز بالأسواق العالمية لأول مرة فى تاريخ الترسانات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

 

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