ورش عمل لتعليم طلاب المدارس بالفيوم الحفر على الخشب والأركت

نظم توجية عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ورشة عمل بالحفر علي الخشاب والأركت ضمن العمل على مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بمدرسة بمدرسة الزاوية الإعدادية، إدارة شرق الفيوم التعليمية، وبلغ عدد الطالبات بورشة العمل ٢٥ طالبة، من طالبات المدرسة.

وذلك فى ضوء فاعليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وإشراف ومتابعة الدكتور خالد قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ محمد عبدالعظيم، موجة عام المجال الصناعي بالمديرية.

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