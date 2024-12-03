استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، بالجولة الأولى من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود

وعاد الفريق إلى تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين، عقب مباراة إنبي، التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، على استاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس الرابطة.