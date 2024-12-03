تعليم الفيوم: إطلاق مسابقة الموهوبين المضيئة الجديدة

نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وأقسام الموهوبين في الإدارات مسابقة البحث العلمي ومسابقة الكتاب الإلكتروني ومسابقة الصوت الذهبي في الإلقاء والإنشاد على مستوى المحافظة.

حيث تم تقييم مسابقة الصوت الذهبي داخل مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدرستي محمد معبد بإدارة شرق ومدرسة الفيوم التجارية للبنات بإدارة غرب وبنقابة المعلمين بسنورس وبمكتبة الطفل بإدارة طامية وبقاعة مدرسة هدى محجوب بإدارة يوسف الصديق وجاري تقييم باقي الإدارات.

حيث تعتمد مسابقة البحث العلمي على إكتشاف أهم الموضوعات والاختراعات والأفكار التى يهتم بها الطالب وتكون هادفة ومفيده للفرد والمجتمع، وكان المقصد من مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني أن يخرج الطالب محتوى تعليمي للمادة التى يدرسها بحيث يخرجها بشكل تقني يستفيد منها هو وغيره.

ورغبة من إدارة الموهوبين في إكتشاف الطلاب أصحاب الأداء المميز نظمت مسابقة الصوت الذهبي في الإلقاء والإنشاد والتى تهدف إلى تنمية الطلاب المتميزين في هذا المجال والعمل على تدريبهم، كما تم الاستعانة بالخبرات العلمية والأدبية في تقييم المسابقات العلمية والتقنية والأدبية.

جدير بالذكر فقد شاركت الموهوبين في مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي على مستوى الشرق الأوسط وقد فازت بعدد ١٤ طالب وطالبه في كافة مجالات الموهبة المختلفة.

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