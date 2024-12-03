تعليم الفيوم: إطلاق مسابقة الموهوبين المضيئة الجديدة

محافظات
تعليم الفيوم: إطلاق
تعليم الفيوم: إطلاق مسابقة الموهوبين المضيئة الجديدة إبداع و

نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وأقسام الموهوبين في الإدارات مسابقة البحث العلمي ومسابقة الكتاب الإلكتروني ومسابقة الصوت الذهبي في الإلقاء والإنشاد على مستوى المحافظة.

 

حيث تم تقييم مسابقة الصوت الذهبي داخل مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدرستي محمد معبد بإدارة شرق ومدرسة الفيوم التجارية للبنات بإدارة غرب وبنقابة المعلمين بسنورس وبمكتبة الطفل بإدارة طامية وبقاعة مدرسة هدى محجوب بإدارة يوسف الصديق وجاري تقييم باقي الإدارات.

 

حيث تعتمد مسابقة البحث العلمي على إكتشاف أهم الموضوعات والاختراعات والأفكار التى يهتم بها الطالب وتكون هادفة ومفيده للفرد والمجتمع، وكان المقصد من مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني أن يخرج الطالب محتوى تعليمي للمادة التى يدرسها بحيث يخرجها بشكل تقني يستفيد منها هو وغيره.

 

ورغبة من إدارة الموهوبين في إكتشاف الطلاب أصحاب الأداء المميز نظمت مسابقة الصوت الذهبي في الإلقاء والإنشاد والتى تهدف إلى تنمية الطلاب المتميزين في هذا المجال والعمل على تدريبهم، كما تم الاستعانة بالخبرات العلمية والأدبية في تقييم المسابقات العلمية والتقنية والأدبية.

 

جدير بالذكر فقد شاركت الموهوبين في مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي على مستوى الشرق الأوسط وقد فازت بعدد ١٤ طالب وطالبه في كافة مجالات الموهبة المختلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

مدير تعليم الفيوم يشيد بانضباط العلمية التعليمية بمدرسة جاسمين

IMG-20241203-WA0102
IMG-20241203-WA0102
IMG-20241203-WA0103
IMG-20241203-WA0103
IMG-20241203-WA0100
IMG-20241203-WA0100
IMG-20241203-WA0101
IMG-20241203-WA0101
IMG-20241203-WA0096
IMG-20241203-WA0096
IMG-20241203-WA0097
IMG-20241203-WA0097
IMG-20241203-WA0098
IMG-20241203-WA0098
IMG-20241203-WA0099
IMG-20241203-WA0099
IMG-20241203-WA0095
IMG-20241203-WA0095
الفيوم تعليم الفيوم اطلاق مسابقة مسابقة الموهبين مسابقة الموهوبين المضيئة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل.. الفصل النهائي لطالب ثانوى بعد ضبطة بسلاح أبيض فى المدرسة

وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"

هاتفيًا.. رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية