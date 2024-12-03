مدرب المصري: لم يصلنا شيء بنقل مباراة الزمالك في الكونفدرالية إلى برج العرب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري، موقف نقل مباراة الزمالك في الكونفدرالية إلى ستاد برج العرب بدلًا من ستاد القاهرة.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم يصل لنا شيء حتى الآن بشأن خوض مباراة الزمالك في الكونفدرالية على ستاد برج العرب بدلًا من القاهرة، وهي مباراة الزمالك.

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وأضاف مدرب النادي المصري: ولكن كاف أخطرنا بإقامة مباراة بلاك بولز في التاسعة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، وهو أفيد لنا بسبب الرطوبة العالية في موزمبيق.

وأردف عبد الكريم: أنهينا الموسم الماضي في المركز الرابع، وخرجنا من نصف نهائي كأس مصر وكأس الرابطة، وأخبرنا اللاعبين أنه لا بد من وجود طموح جديد، كما أنه لا بد من وجود طموح بتواجد 5 لاعبين في المنتخب.

وأكمل محمد عبد الكريم: الأمور تسير بشكل جيد، وما يهمنا هو دعم الجمهور، وحاليًا نأخذ كل مباراة بمباراة ونركز فيها فقط، وبعد نهاية المرحلة الأولى نستطيع أن نقول أين سنذهب في البطولة.

واختتم مدرب المصري: لدينا طموح كبير من بداية عملنا، وفي فترة وجودنا في فيوتشر كان لدينا حلم باللعب في دوري أبطال إفريقيا، ودائمًا نعمل على الوصول لأكبر شيء، وهدفنا وحلمنا تحقيق بطولة وبطولة كبيرة.

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