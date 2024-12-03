صفقة منتظرة.. آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

خلال الساعات القليلة الماضية تشهد الساحة السياسية حراكًا واسعًا حول التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في وقت يتوقع فيه مسؤولون مصريون تحقيق تقدم ملموس قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

الأمر الذي جعل المتابعين يبحثون عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قطاع غزة.

صفقة منتظرة



كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة حصلت على ضمانات أمريكية لدعم اتفاق يهدف إلى تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مشابهة لما جرى في لبنان مؤخرًا.

كما أفادت المصادر بأن التركيبة السياسية في إسرائيل أبدت انفتاحًا أكبر، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

على الجانب الفلسطيني أبدت حركات المقاومة الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، مرونة ملحوظة في التعاطي مع مقترحات جديدة تخص المدى الزمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وأكدت المصادر أن هذا التنازل قد يزيل العقبات التي استغلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سابقًا لإفشال المحاولات السابقة.

كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وفدًا إسرائيليًا قد يتوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة صفقة شاملة مع غزة، تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يأتي ذلك وسط تصريحات متباينة من نتنياهو الذي ينتظر معرفة موقف حماس قبل اتخاذ قراره بإرسال الوفد.

تفاهمات بين فتح وحماس

أشارت مصادر مطلعة إلى أنه قد حدث توافق بين فتح وحماس على مسودة لإنشاء لجنة إدارة قطاع غزة، وفق اقتراح مصري.

وتتضمن المسودة أن تكون اللجنة مرجعية للحكومة الفلسطينية، مع تعيين أعضائها بمراسيم صادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية.

موقف المعارضة الإسرائيلية

كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى إبرام اتفاق مع حماس يشمل إعادة الجنود المختطفين ووقف الحرب، على غرار الاتفاق الأخير مع حزب الله.

تصعيد خطير في الضفة وغزة

ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرتا عن 36 شهيدًا و96 جريحًا.

كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال أطباء وممرضين من مستشفى طوباس الحكومي بالضفة الغربية، بينهم الدكتور محمود غنام، طبيب الطوارئ بالمستشفى التركي.