الحماية المدنية وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالات الطوارئ..ندوة لـ "علوم أسيوط "

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظّمت كلية العلوم بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان الحماية المدنية وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالات الطوارئ وطرق الإخلاء لمنتسبيها

 

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد الكلية، والدكتور عصام فضل أبو زيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى أهمية الندوة التى تستهدف؛  نشر الوعى لدي كافة أفراد المنظومة التعليمية، وتوفير، وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، داعيًا إلى ضرورة نشر ثقافة الحماية المدنية والتعريف بآليات مكافحة الحرائق، والإجراءات السليمة لمحاصرتها، والتقليل من مخاطرها؛ لضمان توفير بيئة عمل صحية، وآمنة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أبوبكر الطيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالبحوث، إلى جانب عدد من رؤساء الاقسام، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحاضر خلالها؛ اللواء إبراهيم عانوس مستشار رئيس الجامعة للأمن، ومحمد عبدالعال المشرف على  الحماية المدنية بالجامعة

وأكد الدكتور محمود عبدالعليم على دعم إدارة الجامعة؛ لإدارة الحماية المدنية، للقيام بمهمتها في الحفاظ على القوى البشرية؛ وكيفية اتخاذ رد الفعل الأمثل، والتصرف السليم في حالات المخاطر، لافتًا: أن الندوة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التى ترتكز على تنمية الإنسان فى مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عبدالحميد أبو سحلي إلى حرص إدارة الكلية على عقد الندوات، والدورات التدريبية سنويًا؛ لنشر ثقافة الحماية المدنية، والتعريف بآليات التعامل مع الأزمات المختلفة، وذلك لإنقاذ الأرواح، والمنشآت والممتلكات تحسبًا لأي ظرف، متمنيًا للجميع دوام الأمن والسلامة.

وأشاد الدكتور عصام فضل أبو زيد، بدور إدارة الحماية المدنية بالجامعة، فى تحقيق الأمن، والسلامة لكافة الأفراد، والمنشآت داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن متابعة أحدث الأنظمة المتبعة لتطبيقها علي النحو الأمثل.

و تناول المحاضرون؛  أسباب الحرائق، وأنواعها، وطرق الوقاية، وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ، والإخلاء، فضلًا عن  خطة الإطفاء بالكلية، وكيفية التعامل فى حالة حدوث حريق، وأهم إرشادات السلامة من الحريق

اسيوط أسيوط اليوم استخدام اسيو اشتراط اشتراطات اشتراطات السلامة اطفاء افة الات الاخ افر أفراد أقسام الـ ألا الإخلاء الاطفاء اخلاء ادرة الب ادرة الرئاسية آسية الأقسام البح البحوث أحمد المنشاوي البشرية البشر أجهزة أجهزة الإطفاء التدريب التدريبي احم البيئة إله الها

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه باستمرار جهود إزالة التعديات على الترع التي تم تبطينها

إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين تروسكلان بطريق أسيوط الفرافره بمركز ديروط

محافظ أسيوط: رفع 200 طن مخلفات بمركز أبوتيج

محافظ أسيوط: حملات لطرق الأبواب تحت عنوان حقك تعيشي بأمان لمواجهة العنف ضد المرأة

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ أسيوط: تحرير 25 محضر تموينى متنوع خلال حملات مفاجئة بمركز ديروط

جامعة الأزهر بأسيوط تنعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

تفاصيل زيارة محافظ أسيوط للمركز الصحي الحضري ووحدة الفيروسات الكبدية بحى شرق

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل.. الفصل النهائي لطالب ثانوى بعد ضبطة بسلاح أبيض فى المدرسة

وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"

هاتفيًا.. رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية