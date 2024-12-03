الحماية المدنية وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالات الطوارئ..ندوة لـ "علوم أسيوط "

نظّمت كلية العلوم بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان الحماية المدنية وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالات الطوارئ وطرق الإخلاء لمنتسبيها

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد الكلية، والدكتور عصام فضل أبو زيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى أهمية الندوة التى تستهدف؛ نشر الوعى لدي كافة أفراد المنظومة التعليمية، وتوفير، وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، داعيًا إلى ضرورة نشر ثقافة الحماية المدنية والتعريف بآليات مكافحة الحرائق، والإجراءات السليمة لمحاصرتها، والتقليل من مخاطرها؛ لضمان توفير بيئة عمل صحية، وآمنة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أبوبكر الطيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالبحوث، إلى جانب عدد من رؤساء الاقسام، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحاضر خلالها؛ اللواء إبراهيم عانوس مستشار رئيس الجامعة للأمن، ومحمد عبدالعال المشرف على الحماية المدنية بالجامعة

وأكد الدكتور محمود عبدالعليم على دعم إدارة الجامعة؛ لإدارة الحماية المدنية، للقيام بمهمتها في الحفاظ على القوى البشرية؛ وكيفية اتخاذ رد الفعل الأمثل، والتصرف السليم في حالات المخاطر، لافتًا: أن الندوة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التى ترتكز على تنمية الإنسان فى مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عبدالحميد أبو سحلي إلى حرص إدارة الكلية على عقد الندوات، والدورات التدريبية سنويًا؛ لنشر ثقافة الحماية المدنية، والتعريف بآليات التعامل مع الأزمات المختلفة، وذلك لإنقاذ الأرواح، والمنشآت والممتلكات تحسبًا لأي ظرف، متمنيًا للجميع دوام الأمن والسلامة.

وأشاد الدكتور عصام فضل أبو زيد، بدور إدارة الحماية المدنية بالجامعة، فى تحقيق الأمن، والسلامة لكافة الأفراد، والمنشآت داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن متابعة أحدث الأنظمة المتبعة لتطبيقها علي النحو الأمثل.

و تناول المحاضرون؛ أسباب الحرائق، وأنواعها، وطرق الوقاية، وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ، والإخلاء، فضلًا عن خطة الإطفاء بالكلية، وكيفية التعامل فى حالة حدوث حريق، وأهم إرشادات السلامة من الحريق