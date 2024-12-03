اصابة 32 طالبة باختناق ونوبات هلع في حريق مدرسة ببورسعيد



اصيب 32 طالبة في حريق نشب في مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وجري نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، وتبين أن اصابتهم عبارة عن اختناق ونوبات هلع.



وجاء أسماء المصابات كالأتي: حنين عبد الرحمن كراويه، بيسان محمد عبود، هبه السيد احمد، شهد هاني محمد رضا، شدوى احمد رزق، ملك رامي سمره، ريم حاتم السيد، منه ابراهيم، سما محمد حسني، رودينا عمر نعمان، روهنده ابراهيم السيد، زينه محمد مصطفى، رودينا محمد، حنين اسلام فتحي، سولاف محمد، شهد تامر، جومانا الشعباني، بسمله محمد التابعي، ملك محمد طه.

وأصيب كذلك، رقيه محمد سعد، هنا محمد عادل، حنين محمد مراد، جنى احمد الصرفي، جوري محمد عبد المجيد حور محمد عبد الوهاب، ملك كريم، حور محمد عبد العال، سلمى ناجي، مريم طه، امنيه يونس، روسندا سند، جودي ابراهيم.



وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت علي حريق نشب بـ مسرح المدرسة نتيجة ماس كهربائي بـ لمبة، وأخلت الطالبات، وقامت بفصل التيار الكهربائي.