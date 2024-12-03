اصابة 32 طالبة باختناق ونوبات هلع في حريق مدرسة ببورسعيد

محافظات
اصابة 32 طالبة باختناق
اصابة 32 طالبة باختناق ونوبات هلع في حريق مدرسة ببورسعيد

 


اصيب 32 طالبة في حريق نشب في مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وجري نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، وتبين أن اصابتهم عبارة عن اختناق ونوبات هلع.

 


وجاء أسماء المصابات كالأتي:  حنين عبد الرحمن كراويه، بيسان محمد عبود، هبه السيد احمد، شهد هاني محمد رضا، شدوى احمد رزق، ملك رامي سمره، ريم حاتم السيد، منه ابراهيم، سما محمد حسني، رودينا عمر نعمان، روهنده ابراهيم السيد، زينه محمد مصطفى، رودينا محمد، حنين اسلام فتحي، سولاف محمد، شهد تامر، جومانا الشعباني، بسمله محمد التابعي، ملك محمد طه.

 

وأصيب كذلك، رقيه محمد سعد، هنا محمد عادل، حنين محمد مراد، جنى احمد الصرفي، جوري محمد عبد المجيد حور محمد عبد الوهاب، ملك كريم، حور محمد عبد العال، سلمى ناجي، مريم طه، امنيه يونس، روسندا سند، جودي ابراهيم.

 


وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت علي حريق نشب بـ مسرح المدرسة نتيجة ماس كهربائي بـ لمبة، وأخلت الطالبات، وقامت بفصل التيار الكهربائي.

اسلام فتحي التيار الكهربائي بورسعيد الثانوية بنات ت الحماية المدنية عبد الوهاب قوات الحماية فصل التيار الكهربائي

مواد متعلقة

إحالة المتهمة بمحاولة قتل نجلها بعد تصويره عاريًا بالتعاون مع كويتي لجنايات بورسعيد

عمره 70 عاما.. المشدد 3 سنوات لـ تاجر ملابس عرض الحشيش المخدر علي ضابط بـ مكافحة المخدرات ببورسعيد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل.. الفصل النهائي لطالب ثانوى بعد ضبطة بسلاح أبيض فى المدرسة

وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"

هاتفيًا.. رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية