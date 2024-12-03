وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض “فوود أفريكا” ومعارض متخصصة أخرى

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”، بجانب معارض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف، و”فريش أفريكا” للحاصلات الزراعية، و”تمور أفريكا” المتخصص في قطاع التمور.

وتُقام الفعاليات في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، بتنظيم شركة “كونسبت” بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة “آي إف بي”، وبرعاية وزارات الصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.

وأكد وزير التموين في كلمته أن هذا الحدث يعكس مكانة مصر الاستراتيجية في التجارة العالمية وصناعات الأغذية، مشيرًا إلى أن معرض “فوود أفريكا” يمثل منصة للتعاون وتبادل المعرفة بين الشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المعرض يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن الفعاليات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أشاد بالدور الذي يلعبه المعرض في توحيد الجهود لدعم الصناعات الغذائية وفتح أسواق جديدة أمامها.

يتضمن المعرض مشاركة 15 جناحًا دوليًا تمثل أبرز الدول مثل العراق، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، روسيا، البرازيل، إسبانيا، والهند، بالإضافة إلى منظمات تنموية عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، والمبادرات التابعة للمعونة الأمريكية.

ويُعد معرض “تمور أفريكا”، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أحد الفعاليات البارزة بجانب “فريش أفريكا” و”باك بروسيس”.

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