جهات التحقيق تعاين موقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية.. واستدعاء مديرة المدرسة لسماع اقوالها



انتقل فريق من جهات التحقيق لموقع حادث حريق مدرسة بورسعيد الثانوية للفتيات، وذلك لاستكمال اجراءات التحقيق.

وعاينت جهات التحقيق موقع الحادث واستمعت لشهود العيان، واستدعت الأدلة الجنائية للقيام بدورها، كما استدعت مديرة المدرسة للاستماع لاقوالها في الحادث.

وكان اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد قد تلقي بلاغا بالحريق، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.

واستقبل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بـ محافظة بورسعيد 32 طالبة مصابة باختناق وهلع نتيجة الحادث، وحصل كل منهن علي العلاج وغادروا المستشفي، بينما تم حجز علاء المحمدي حارس المحافظ لتعرضه لصعق كهربائي خلال تفقد المحافظ لموقع الحادث، وتعرض كذلك المحافظ للصعق ولم يتعرض للاصابة ويمارس عمله بشكل طبيعي.

وانتقل محافظ بورسعيد بعد تفقد المدرسة للمستشفي ورافقه اللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد والدكتور مصطفي شعبان مدير فرع القناة والمشرف العام علي فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعملوا علي الأطمئنان علي الطالبات قبل أن تغادرن المستشفي.